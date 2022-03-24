В Минобороны рассказали о четверых военных, совершивших подвиги на Украине

Подполковник Альберт Усманов. Фото: МО РФ 1. С первых дней специальной военной операции командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Альберт Усманов выполнял задачи по воздушному прикрытию российских подразделений от авиации противника.
Подполковник Альберт Усманов. Фото: МО РФ 1. С первых дней специальной военной операции командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Альберт Усманов выполнял задачи по воздушному прикрытию российских подразделений от авиации противника.
Свежие комментарии