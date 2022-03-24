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В Минобороны рассказали о четверых военных, совершивших подвиги на Украине

В Минобороны рассказали о четверых военных, совершивших подвиги на Украине

Подполковник Альберт Усманов. Фото: МО РФ 1. С первых дней специальной военной операции командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Альберт Усманов выполнял задачи по воздушному прикрытию российских подразделений от авиации противника.

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