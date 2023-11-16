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США рассекретили, как будут выгонять русских миротворцев из Карабаха и почему они “кость в горле”

США рассекретили, как будут выгонять русских миротворцев из Карабаха и почему они “кость в горле”

В Госдепе заявили, что будут добиваться того, чтобы русские миротворцы в Нагорном Карабахе были заменены на другихДжеймс О'Брайен, помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии, выступил в парламенте США по теме Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха.

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