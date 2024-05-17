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Петербургский дневник

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Названа самая модная женская прическа в 2024 году

Названа самая модная женская прическа в 2024 году

Стилисты отмечают, что обладательницами модных стрижек стали звезды – певица Tyla, актриса Эйми-Ффион Эдвардс, режиссер Грета Гервиг Модные редакторы Daily Mail назвали укладку с эффектом мокрых волос самой модной прической 2024 года.

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