Петербуржец в квартире на Ушинского чуть не изнасиловал 11-летнюю подругу дочери

Девочка пришла к приятельнице с ночевкой и стала жертвой полового преступления. Петербуржца подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
Девочка пришла к приятельнице с ночевкой и стала жертвой полового преступления. Петербуржца подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
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