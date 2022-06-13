НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Петербуржец в квартире на Ушинского чуть не изнасиловал 11-летнюю подругу дочери

Девочка пришла к приятельнице с ночевкой и стала жертвой полового преступления. Петербуржца подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.

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