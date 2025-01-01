SPP: Поставки газа из России в 2025 году могут сэкономить Словакии 90 млн евро

Крупнейший словацкий энергооператор SPP заявил, что при отсутствии поставок русского газа через Украину в 2025 году, Словакия потратит на 90 млн евро больше на закупку и транспортировку газа из других источников из-за растущих транзитных платежей.
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