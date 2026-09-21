Горелки утратили вид из-за жира: эти два состава управляются со свежим и старым налетом по-разному

Жирный налет оседает не только на самой плите, однако и на конфорках — тут его убрать еще труднее. Однако копеечные самодельные средства помогают это создавать без излишних усилий.
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