Экспорт трубопроводного газа РФ в Европу вырос на 14% в 2024 году Россия в 2024 году нарастила экспорт трубопроводного газа в Европу на 14% по сравнению с предыдущим годом, до 32,1 млрд куб.
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Экспорт трубопроводного газа РФ в Европу вырос на 14% в 2024 году Россия в 2024 году нарастила экспорт трубопроводного газа в Европу на 14% по сравнению с предыдущим годом, до 32,1 млрд куб.
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