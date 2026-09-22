Мадьяра хотят лишить неприкосновенности из-за выброшенного в Дунай телефона

REUTERS/Borut Zivulovic Генеральная прокуратура Венгрии попросила приостановить депутатскую неприкосновенность премьер-министра страны Петера Мадьяра в рамках расследования дела о предполагаемом похищении телефона.
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