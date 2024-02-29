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Касьян редкий да недобрый и его политическая будущность.

Касьян редкий да недобрый и его политическая будущность.

Пока неравнодушная общественность ожидает грядущего Послания Президента, оглашение коего отчего-то назначено на этот редкий в календаре и традиционно нелюбимый день, я напомню читателям о славе, которая за этой датою закрепилась — ведь известно, что во времена староглиняные в день сей не то, что никакого дела не начинали, но даже кандальников на каторгу с этапом не […] Сообщение Касьян редкий да недобрый и его политическая будущность.

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