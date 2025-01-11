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Солдат ВСУ изнасиловал мобилизовавшего его полицейского

Солдат ВСУ изнасиловал мобилизовавшего его полицейского

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) изнасиловал сотрудника полиции, который его мобилизовал. О происшествии рассказал Telegram-канал Colonelcassad.

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Комментарии
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Сэм Самуилович
Ну не знаю..... Там у них всё правительство делают вид, что работают.....
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7 час.
ВК
Вад Кук
Пидор пидора трахнул
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7 час.
МЕ
Михаил Е
Сюжет банальный, но многоходовочка какова! Призваться, сбежать... И всё только для того, чтобы побыть наедине с любимым.
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3 час.

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