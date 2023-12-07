Президент Венесуэлы объявил о частичной мобилизации и аннексии провинции Гайана-Эссекибо

Спустя всего двое суток после общенационального референдума, на котором население Венесуэлы высказалось за фактическое начало военной операции против Гайаны, президент страны Николас Мадуро объявил о начале частичной мобилизации и аннексии спорной территории.
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