Гуменюк: в Одесской области в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Одесской области на юге Украины в результате ночных взрывов. Об этом заявила официальный представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Рада".
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