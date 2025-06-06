День русского языка: праздник слова и культуры

Ежегодно 6 июня в России и многих других странах мира отмечают День русского языка. Дата выбрана не случайно – это день рождения Александра Пушкина, чьё творчество стало символом величия и красоты национальной словесности.
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