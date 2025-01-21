В Марий Эл решили запретить продажу алкоголя: с 25 января его не купить в магазинах – для этого есть серьезный повод Ольга БезродняяВ Марий Эл в честь молодежного праздника вводится запрет на продажу алкоголя, что является важной инициативой, направленной на укрепление здоровья населения и формирование ответственного отношения.