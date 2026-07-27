В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при оказании строительных услуг

Следователем Следственного управления УМВД России по Нижнему Новгороду завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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