В Крыму полицейские обнаружили наркоплантацию, на которой произрастало более тысячи кустов конопли

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по Советскому району в ходе реализации оперативной информации задержали двух местных жителей в возрасте 34 и 47 лет, подозреваемых в культивировании наркосодержащих растений.
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