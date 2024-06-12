В Крыму полицейские обнаружили наркоплантацию, на которой произрастало более тысячи кустов конопли

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по Советскому району в ходе реализации оперативной информации задержали двух местных жителей в возрасте 34 и 47 лет, подозреваемых в культивировании наркосодержащих растений.