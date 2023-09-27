Прогнозы по укреплению рубля, прибыль банков и курс валют: последние новости финансов на 27 сентября Евгения КомароваРоссийские банки получат по итогам 2023 года рекордную прибыль, многократно превышающую прошлый результат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии