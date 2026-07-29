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Татар-информ

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Стобалльники и победители олимпиад выбрали ИФМК КФУ для учебы

Стобалльники и победители олимпиад выбрали ИФМК КФУ для учебы

Фото: пресс-служба Центра профессионального развития «Дулкын» В Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета в этом году поступают выпускники с высокими результатами ЕГЭ, победители и призеры всероссийских олимпиад.

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