Стобалльники и победители олимпиад выбрали ИФМК КФУ для учебы

Фото: пресс-служба Центра профессионального развития «Дулкын» В Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета в этом году поступают выпускники с высокими результатами ЕГЭ, победители и призеры всероссийских олимпиад.
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