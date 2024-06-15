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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аталанта» выкупила де Кетеларе у «Милана» за 22 млн евро. У хавбека 18 (10+8) очков в сезоне Серии А

Клуб из Бергамо объявил о выкупе полузащитника «Милана». Сообщалось, что сумма сделки составит 22 миллиона евро.

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