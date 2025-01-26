Нижегородские больницы запретили доступ к своим сайтам зарубежным пользователям

Медучреждения Нижегородской области начали бороться с кибератаками. По словам главреда ИА «Стационар-Пресс» Алексея Никонова, больницы региона начали блокировать доступ к своим сайтам пользователям из недружественных стран.
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