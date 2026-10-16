Трамп заявил, что США прекратили продажу боеприпасов союзникам, чтобы пополнить собственные запасы, поставки возобновятся после накопления достаточного количества.
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