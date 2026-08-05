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Калужские новости

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В Калужской области за ночь сбили 20 дронов

В Калужской области за ночь сбили 20 дронов

Атаку 20 беспилотников отразили в девяти округах и на окраине Калуги, пострадавших и разрушений нет.В течение прошедшей ночи на территории Калужской области отразили атаку беспилотных летательных аппаратов.

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