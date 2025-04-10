Ульянов критикует Запад: дилемма между Россией и Китаем продолжает усложняться

Михаил Ульянов раскритиковал Каю Каллас и Марка Рютте за путаницу в вопросах о России и Китае. Каллас и Рютте обсуждали приоритеты Запада в противостоянии с Россией и Китаем, что привлекло внимание российской дипломатии.