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Царьград

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Ульянов критикует Запад: дилемма между Россией и Китаем продолжает усложняться

Ульянов критикует Запад: дилемма между Россией и Китаем продолжает усложняться

Михаил Ульянов раскритиковал Каю Каллас и Марка Рютте за путаницу в вопросах о России и Китае. Каллас и Рютте обсуждали приоритеты Запада в противостоянии с Россией и Китаем, что привлекло внимание российской дипломатии.

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