«Путин молится за жизнь своего друга»: о чём «не совсем принято говорить в РФ»?

В словах спецпосланника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивена Уиткоффа насчет подарка российского президента Владимира Путина американскому коллеге «нет никакой тайны», сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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