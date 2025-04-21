В Ноябрьске загорелся японский минивэн

На улице Транспортной в Ноябрьске в воскресенье, 20 апреля, загорелся автомобиль Mitsubishi DELICA. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки или электрооборудования, сообщил telegram-канал «ЧС NSK».
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