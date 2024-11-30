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Дожили: мигранты будут учить мигрантов русскому языку. За наш счёт

Дожили: мигранты будут учить мигрантов русскому языку. За наш счёт

На Камчатке азербайджанская диаспора получила субсидию для обучения мигрантов русскому языку и основам трудового законодательства.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Почему за наш счёт и почему на нашей территории? Они хотят у нас работать - пусть изучают русский язык и Российское законодательство у себя на родине. И только лучшие из них получат разрешение на въезд в Россию для работы и будут этим гордиться и этому радоваться. А вот если на кандидата в работники в России имеется информация о каком-то нарушении Российского законодательства, в прошлые его приезды в Россию, то разрешения на въезд он никогда не получит. Вот такие правила сделают из всех мигрантов очень вежливых и законопослушных людей, работать с которыми будет не сложно.
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13 час.
людмила макарова
Вообще дурдом
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13 час.
Иван Петров
Где Азербайджан и где Камчатка. Почему айзера на Камчатке? Какого члена они там делают?
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13 час.

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