Дожили: мигранты будут учить мигрантов русскому языку. За наш счёт

Виктор Гайдуков

Почему за наш счёт и почему на нашей территории? Они хотят у нас работать - пусть изучают русский язык и Российское законодательство у себя на родине. И только лучшие из них получат разрешение на въезд в Россию для работы и будут этим гордиться и этому радоваться. А вот если на кандидата в работники в России имеется информация о каком-то нарушении Российского законодательства, в прошлые его приезды в Россию, то разрешения на въезд он никогда не получит. Вот такие правила сделают из всех мигрантов очень вежливых и законопослушных людей, работать с которыми будет не сложно.