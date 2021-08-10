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Месси прибыл на Ибицу. Именно там "ПСЖ" подписал контракт с Неймаром

Месси прибыл на Ибицу. Именно там "ПСЖ" подписал контракт с Неймаром

Getty ImagesПо данным источника, Месси там проведет встречу с «ПСЖ», чтобы завершить переговоры. Накануне Халифа Бен Хамад Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» Тамим бин Хамад Аль-Тан рассказал, что Месси прилетит в Париж в течение следующих 72 часов.

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