Месси прибыл на Ибицу. Именно там "ПСЖ" подписал контракт с Неймаром

Getty ImagesПо данным источника, Месси там проведет встречу с «ПСЖ», чтобы завершить переговоры. Накануне Халифа Бен Хамад Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» Тамим бин Хамад Аль-Тан рассказал, что Месси прилетит в Париж в течение следующих 72 часов.