Срочно! Авдеевка! «Песочные часы» под контролем, разрыв в Очеретино увеличивается, снабжение ВСУ ухудшается

▪️В районе Новоалександровки российские силы практически подошли к восточным окраинам Лозоватского. Захват этого населенного пункта и прилегающих возвышенностей даст возможность продвигаться на северо-запад к Воздвиженке и Тимофеевке, а также поддерживать наступление вдоль железной дороги в южном направлении к Прогрессу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии