Срочно! Авдеевка! «Песочные часы» под контролем, разрыв в Очеретино увеличивается, снабжение ВСУ ухудшается

▪️В районе Новоалександровки российские силы практически подошли к восточным окраинам Лозоватского. Захват этого населенного пункта и прилегающих возвышенностей даст возможность продвигаться на северо-запад к Воздвиженке и Тимофеевке, а также поддерживать наступление вдоль железной дороги в южном направлении к Прогрессу.