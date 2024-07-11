Срочно! Авдеевка! «Песочные часы» под контролем, разрыв в Очеретино увеличивается, снабжение ВСУ ухудшается

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▪️В районе Новоалександровки российские силы практически подошли к восточным окраинам Лозоватского. Захват этого населенного пункта и прилегающих возвышенностей даст возможность продвигаться на северо-запад к Воздвиженке и Тимофеевке, а также поддерживать наступление вдоль железной дороги в южном направлении к Прогрессу.

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