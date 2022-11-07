Самсонов пропустит как минимум неделю из-за травмы колена. «Торонто» ожидает, что Мюррей скоро вернется в строй

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов выбыл как минимум на неделю. Россиянин получил травму колена в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:1), пытаясь отразить штрафной бросок в исполнении Брэда Маршанда.
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