В связи с проведением репетиций парада Победы в центре Петербурга будет изменено движение некоторых троллейбусов

Ограничения будут действовать 30 апреля и 3 мая В связи с проведением репетиций парада Победы 30 апреля и 3 мая с 14:00 до 18:30 будет закрыто движение троллейбусов по Невскому проспекту (от Малой Морской улицы до Дворцового проезда), Дворцовому проезду и Адмиралтейскому проспекту (от Гороховой улицы до Невского проспекта).