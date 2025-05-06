Трамп намерен сотрудничать с Эрдоганом в вопросе урегулирования конфликта РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил о желании сотрудничать с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом для достижения мирного урегулирования конфликта в УкраинеПрезидент США Дональд Трамп заявил о желании сотрудничать с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом для достижения мирного урегулирования конфликта в Украине.
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