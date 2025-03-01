США останавливают помощь в восстановлении украинской энергосистемы - NBC News

Государственный департамент на этой неделе прекратил реализацию инициативы Агентства США по международному развитию (USAID), в рамках которой были направлены несколько сот миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины после атак российских войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии