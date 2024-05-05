Ripple (XRP) выдерживает волатильность крипторынка

Несмотря на повсеместный спад на рынке криптовалют, XRP продемонстрировал заметную устойчивость, сохраняя свою цену относительно стабильной, в то время как другие основные криптовалюты столкнулись со значительным снижением.
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