В результате ночного обмена ударами между США и иранскими прокси в Сирии с обеих сторон были убитые и раненые.
Обмен ударами в Сирии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Бить, бить и бить. дъявола по всему миру!
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12 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Очень важно и престижно Российским ВС в лице оперативной группы "Вагнер " с земли оказать военную помощь именно сейчас сирийским войскам , чтобы очистить военную базу от американцев и вручить им ноту о том , что ими территория занята незаконно с нарушением всех международных прав без согласия законного правительства Сирии . Причём акция должна проходить как положено и без применения оружия , но под давлением наших ракетных установок . Единственно для поддержки нужен один крейсер, ракетоносец, в воздухе одно звено Су-шек , одной из них показать танец нашей парочки возле самой базы на соплах на высоте 2-х метров , а мегафоном дать время 10 минут , на то , чтобы покинуть базу всем исключительно , управление передать сирийским специалистам под роспись в петиции , где указать их долг перед сирийской республикой с немедленным его погашением . А в случае неповиновения база будет уничтожена .Далее посадить всех в автобусы . В конце операции провожать американцев флажками дружбы и прохождением через строй местного населения . Показать по ТВ в прямом эфире , препроводить колонну выезжающих налегке военных и специалистов до первого теплохода на родину , предварительно напоив до усрачки .
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10 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Вы ещё напишите как бить
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10 час.
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