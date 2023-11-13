Обмен ударами в Сирии

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Очень важно и престижно Российским ВС в лице оперативной группы "Вагнер " с земли оказать военную помощь именно сейчас сирийским войскам , чтобы очистить военную базу от американцев и вручить им ноту о том , что ими территория занята незаконно с нарушением всех международных прав без согласия законного правительства Сирии . Причём акция должна проходить как положено и без применения оружия , но под давлением наших ракетных установок . Единственно для поддержки нужен один крейсер, ракетоносец, в воздухе одно звено Су-шек , одной из них показать танец нашей парочки возле самой базы на соплах на высоте 2-х метров , а мегафоном дать время 10 минут , на то , чтобы покинуть базу всем исключительно , управление передать сирийским специалистам под роспись в петиции , где указать их долг перед сирийской республикой с немедленным его погашением . А в случае неповиновения база будет уничтожена .Далее посадить всех в автобусы . В конце операции провожать американцев флажками дружбы и прохождением через строй местного населения . Показать по ТВ в прямом эфире , препроводить колонну выезжающих налегке военных и специалистов до первого теплохода на родину , предварительно напоив до усрачки .