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Обмен ударами в Сирии

Обмен ударами в Сирии

В результате ночного обмена ударами между США и иранскими прокси в Сирии с обеих сторон были убитые и раненые.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Бить, бить и бить. дъявола по всему миру!
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12 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Очень важно и престижно Российским ВС в лице  оперативной группы &quot;Вагнер &quot; с земли оказать военную помощь именно  сейчас сирийским войскам , чтобы очистить военную базу от американцев и вручить им ноту о том , что ими территория занята незаконно с нарушением всех международных прав без согласия законного  правительства Сирии . Причём акция должна проходить как положено и без применения оружия , но под давлением наших  ракетных установок . Единственно для поддержки нужен один крейсер, ракетоносец, в воздухе одно звено Су-шек , одной из них показать танец нашей парочки  возле самой базы на соплах на высоте 2-х метров , а мегафоном дать время 10 минут , на то , чтобы покинуть базу всем исключительно , управление передать сирийским специалистам под роспись в петиции , где указать их долг перед сирийской республикой с немедленным его погашением  . А в случае неповиновения база будет уничтожена .Далее посадить всех в автобусы . В конце операции провожать американцев флажками дружбы и прохождением через строй местного  населения  . Показать по ТВ в прямом   эфире  , препроводить колонну выезжающих налегке военных и специалистов до первого теплохода на родину , предварительно напоив до усрачки .
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10 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Вы ещё напишите как бить
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10 час.

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