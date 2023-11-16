На порогое потенциальной кризисной эпохи: астролог указывает на сходство со Второй мировой войной Елена ГалицкаяПрофессиональный астролог Эван Натаниэль Грим предупреждает о зловещих перспективах, ссылаясь на астрологические аспекты, схожие с периодом Второй мировой войны.