На порогое потенциальной кризисной эпохи: астролог указывает на сходство со Второй мировой войной Елена ГалицкаяПрофессиональный астролог Эван Натаниэль Грим предупреждает о зловещих перспективах, ссылаясь на астрологические аспекты, схожие с периодом Второй мировой войны.
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