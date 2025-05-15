Не ведитесь на фейк: в 2025 году подарков от президента на 1 июня не будет

В преддверии Дня защиты детей в соцсетях активно распространяется информация о том, что якобы 1 июня 2025 года всем семьям с детьми до 7 лет полагается единовременная выплата в 5 тысяч рублей — «подарок от президента на 1 июня».
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