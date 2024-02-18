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Орловские медики спасли пассажирку маршрутки от инсульта

Орловские медики спасли пассажирку маршрутки от инсульта

Орловские медики рассказали о случае спасения женщины – пассажирки одной из городских маршруток. Врачи выехали на вызов, но им экстренно пришлось поменять свои планы, в результате чего был спасён человек.

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