Орловские медики спасли пассажирку маршрутки от инсульта

Орловские медики рассказали о случае спасения женщины – пассажирки одной из городских маршруток. Врачи выехали на вызов, но им экстренно пришлось поменять свои планы, в результате чего был спасён человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии