Расписание на МЦД-3 изменится с 17 по 29 мая из-за модернизации инфраструктуры

Расписание поездов на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3), Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги и Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится с 17 по 29 мая из-за работ по модернизации инфраструктуры.
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