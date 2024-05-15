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БУТЫРСКИЕ новости

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Расписание на МЦД-3 изменится с 17 по 29 мая из-за модернизации инфраструктуры

Расписание поездов на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3), Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги и Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится с 17 по 29 мая из-за работ по модернизации инфраструктуры.

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