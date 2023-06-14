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Российские военные уничтожили позиции, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область

Российская артиллерия Западного военного округа точечными ударами уничтожает украинские позиции, с которых ВСУ обстреливали населенные пункты в Белгородской области.

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