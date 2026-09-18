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Berliner Zeitung: ЕС грозит новая волна беженцев с Украины из-за тяжелой зимы

Евросоюз может столкнуться с новым массовым притоком украинских беженцев из-за грядущей зимы. Об этом 18 сентября написали в Berliner Zeitung.

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