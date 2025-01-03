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«Серые» против «черных»

«Серые» против «черных»

Арестович объяснил суть конфликта России и Украины Всем известный экс-советник Ермака, а ныне просто популярный украинский блогер Алексей Арестович (не скрывающий, впрочем, президентских амбиций), неожиданно (даже, возможно, для самого себя) передал в своем посте суть конфликта России и Украины.

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