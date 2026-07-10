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Три московские семьи выиграли в конкурсе «Это у нас семейное»

Три московские семьи выиграли в конкурсе «Это у нас семейное»

Представители столицы вошли в число победителей проекта платформы «Россия — страна возможностей» и получат денежные сертификатыТри столичные семьи стали победителями второго сезона конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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