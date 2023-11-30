Сойдутся ли звёзды для «МЮ»? {"@context":"https://schema.org","@type":"ImageObject","image":[{"@type":"ImageObject","name":"Лига чемпионов — 2023/2024, таблицы групп после пяти туров: расклады на выход в 1/8 финала ЛЧ, кто вышел в плей-офф","representativeOfPage":true,"url":"https://news.