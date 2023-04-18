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Шесть голов «Ливерпуля», «Ак Барс» победил ЦСКА, ссора «Барсы» и «Реала», гранты Навки и Плющенко и другие новости

1. «Ак Барс» дома обыграл ЦСКА (4:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. 2. «Ливерпуль» в гостях разгромил «Лидс» (6:1) в 31-м туре чемпионата Англии, Салах и Жота сделали дубли.

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