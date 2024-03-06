Бывший советник Трампа рассказал о его отношении к ЕС и НАТО

Бывший советник Бэннон: Трамп не друг ни Евросоюза, ни технократов из НАТО Бывший главный стратег экс-президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в беседе с газетой Corriere della Sera рассказал об отношении политика к Европейскому союзу (ЕС) и НАТО.
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