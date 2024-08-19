Путин в Баку обсудит с Алиевым в том числе подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Президент РФ накануне прибыл с двухдневным государственным визитом в Азербайджан. У Владимира Путина запланированы полноформатные переговоры с Ильхамом Алиевым, одним из главных вопросов которых станет подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
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