Путин в Баку обсудит с Алиевым в том числе подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Президент РФ накануне прибыл с двухдневным государственным визитом в Азербайджан. У Владимира Путина запланированы полноформатные переговоры с Ильхамом Алиевым, одним из главных вопросов которых станет подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.