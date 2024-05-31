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На Северном Кавказе задержали мошенников, похитивших сельхозтехнику на 850 млн

На Северном Кавказе сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность преступной группы, которая была причастна к хищению взятой в лизинг сельскохозяйственной техники на 850 млн рублей, сообщили в ЦОС ФСБ России.

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