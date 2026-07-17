Захарова призвала фон дер Ляйен и её подельников больше не ездить на Украину

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова резко отреагировала на очередной визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, посоветовав ей впредь воздержаться от поездок на Украину.
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