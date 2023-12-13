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Во Владивостоке юрлицо ответит за наплевательское отношение к объекту культурного наследия

Во Владивостоке юрлицо ответит за наплевательское отношение к объекту культурного наследия

Во Владивостоке владельца здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, обязали вернуть ему исторический облик, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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