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Царьград

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В Петербурге отремонтируют фасады 5 тысяч зданий до 16 октября

В Петербурге отремонтируют фасады 5 тысяч зданий до 16 октября

В Санкт-Петербурге собственникам городских нежилых зданий поручено до 16 октября очистить фасады школ, детских садов и районных администраций от надписей, рекламы и дефектов штукатурки.

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